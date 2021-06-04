KKTC’de Rum Kesimi’yle sınır kapıları açıldı

Kıbrıs'ta yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC) ile Kıbrıs Rum kesimi arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabah geçişlere yeniden açıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ersan Saner'in, açılan sınır kapılarından birine giderek incelemelerde bulunması bekleniyor.

9 SINIR KAPISI AÇILDI

KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısının geçişlere açılmasıyla istenen belgelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, geçişler sırasında son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarının açılmasının öncesinde dün akşam Lokmacı Sınır Kapısı'nı ziyaret etmişti.