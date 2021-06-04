Lübnan patlamasında flaş gelişme! Nedeni açıklığa kavuşuyor

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı yürütmekle görevli yargıç Tarık el-Bitar, patlamanın nedeninin 2 ay içinde açıklığa kavuşacağını belirtti.

Bitar, başkent Beyrut'taki ofisinde basın mensuplarına soruşturmayla ilgili bilgi verdi. Teknik incelemede sona yaklaşıldığını ve birkaç hafta içinde şüphelilerin dinlenilmesine başlanacağını kaydeden Bitar, 2 ay içinde patlamanın nedeninin kesin ve nihai bir şekilde açıklığa kavuşacağını ifade etti.

ÜÇ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Bitar, soruşturmanın halihazırda, "12 numaralı deponun kapısında yapılan kaynak çalışmasının yangına ve patlamaya neden olması, liman içinde kasıtlı terör eylemi düzenlenmesi ya da limanın havadan füzeyle hedef alınması" şeklinde 3 ihtimal üzerinde yoğunlaştığını dile getirdi.