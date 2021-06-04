Sırbistan'da art arda patlamalar! Mühimmat fabrikasındaki yangın korkuttu

Sırbistan'daki en büyük mühimmat fabrikası olan Sloboda'da uçak, uçaksavar silahlar, el, tüfek ve tanksavar bombaları ile roketatarlar için mühimmat üretiliyor. Bin 900 çalışanı olduğu belirtilen şirket, üretiminin yüzde 90'ını ihraç ediyor.