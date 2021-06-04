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Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:41

'da art arda patlamalar! Mühimmat fabrikasındaki yangın korkuttu

İHA
Sırbistan'da art arda patlamalar! Mühimmat fabrikasındaki yangın korkuttu

’ın kentinde yer alan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamalar, korku dolu anlara neden oldu. İşçilerin de içeride olduğu sırada yaşanan patlamalar, bölgede paniğe neden oldu. Civarda oturan insanlar, tehlike nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın yaklaşık 140 kilometre güneyindeki Cacak'ta yer alan askeri mühimmat fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İŞÇİLER BODRUMA SIĞINDI

Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, işçiler içerideyken art arda patlamalar meydana geldi. O anlar bölge sakini tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Bölgeyi kordon altına alarak yolları kapatan polis, fabrikanın yakınlarında yaşayan insanları da evlerinden tahliye etti. Fabrikadaki işçiler ise patlamalar başladığında bodruma sığındı.

Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin bugün yaptığı açıklamada, Sırp mühimmat üreticisi Sloboda'nın Cacak'taki fabrikasında yaşanan olayı doğrularken, hiçbir işçinin yaralanmadığını aktardı. Fabrikadaki 60 çalışanın tahliye edildiğini belirten Vulin, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Cacak Belediye Başkanı Milun Todoroviç devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Patlama üretim bölümlerinde gerçekleşmediği için şanslıydık" dedi. Yetkililer, itfaiyecilerin durumu değerlendirmek için son patlamadan 24 saat sonra fabrikaya girebileceklerini belirtti.

Sırbistan'daki en büyük mühimmat fabrikası olan Sloboda'da uçak, uçaksavar silahlar, el, tüfek ve tanksavar bombaları ile roketatarlar için mühimmat üretiliyor. Bin 900 çalışanı olduğu belirtilen şirket, üretiminin yüzde 90'ını ihraç ediyor.

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Sırbistan'da art arda patlamalar! Mühimmat fabrikasındaki yangın korkuttu
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