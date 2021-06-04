Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin BM Nezdinde Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'le görüştü. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'ye sınırötesi yardımlara ilişkin BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uzatılması önemli.Afganistan, Libya ve Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdik." dedi.
#ABD'nin #BM Nezdinde Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'le görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 4, 2021
-Suriye'ye sınırötesi yardımlara ilişkin BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uzatılması önemli.
-#Afganistan, #Libya ve #Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdik. pic.twitter.com/gKludNivWw
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