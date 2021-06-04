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Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:15 Son Güncelleme: 4.6.2021 16:24

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme...

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin BM Nezdinde Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’le görüştü. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu, "’ye sınırötesi yardımlara ilişkin ’nın uzatılması önemli.Afganistan, ve Afrika’daki son gelişmeleri değerlendirdik." açıklamalarında bulundu.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin BM Nezdinde Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'le görüştü. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'ye sınırötesi yardımlara ilişkin BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uzatılması önemli.Afganistan, Libya ve Afrika'daki son gelişmeleri değerlendirdik." dedi.

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme...
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