Türklerle ilişkilerimiz mükemmel

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız dergisi Le Point'e konuştu. Tebbun, Türkiye ile ilişkiler ve Fransa'nın Cezayir'de sömürge döneminde işlediği suçlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Türklerin hiçbir siyasi talepte bulunmaksızın ülkesinde 5 milyar dolarlık yatırımda bulunduğunu kaydeden Tebbun, iki ülke arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendirdi. Tebbun, Türkiye ile aralarındaki bu ilişkiden rahatsız olanları, Cezayir'de yatırım yapmaya çağırdı.Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.Cezayir'de Fransız sömürgesi döneminde işlenen suçlara ilişkin de konuşan Tebbun, Paris yönetiminden bu suçları tam olarak kabul etmesini beklediklerini kaydetti. Tebbun, ülkesinin, "Fransa'nın, sömürgecilik döneminde işlediği tüm suçları tanımasını" beklediğini belirtti. Tebbun, söz konusu suçların 1945'ten 1962'ye kadar işlenen katliam, soykırım, mal ve servetin yağmalanmasını kapsadığını dile getirdi. Cezayirliler, sömürge sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'dan resmi özür ve tazminat bekliyor.