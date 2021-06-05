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Giriş Tarihi: 5.6.2021 15:41

Türk ve Rus vatandaşlara kapıları açıyor

AA
Azerbaycan Türk ve Rus vatandaşlara kapıları açıyor

hükümetinin duyurduğu yeni karara göre, ve 'dan gelecek yolcular 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında ülkeye kabul edilecek.

Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

TEST SONUCU İSTENECEK

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik durumu istikrarlı olan bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

Karara göre Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a gelebilecek.

Azerbaycan'a gelecek 18 yaş üstü Türk ve Rus vatandaşlarından aşı kartı, Kovid-19'dan iyileştiğine dair resmi belge veya uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi istenecek.

18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi talep edilecek.

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Azerbaycan Türk ve Rus vatandaşlara kapıları açıyor
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