BBC spikerinin o hali olay oldu! Canlı yayına böyle çıktı

Ceketi ve kravatı ile haber sunmaya başlayan Ley'in pantolon yerine şort giymeyi tercih ettiği görüldü. Spikerin şortla kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez görüntülendi.

Şortla haber sunan BBC spikeri kamerada

BBC'de 1990 yılından beri çalışan ve birçok habere imza atan Ley'in bu görüntüleri, dünya genelinde de oldukça konuşuldu.