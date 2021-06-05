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Giriş Tarihi: 5.6.2021 11:56 Son Güncelleme: 5.6.2021 12:03

spikerinin o hali olay oldu! Canlı yayına böyle çıktı

İHA
BBC spikerinin o hali olay oldu! Canlı yayına böyle çıktı

’de devlet destekli yayın kuruluşu 'de yer alan bir görüntü, dünya gündemine bomba gibi düştü. Kanalın tecrübeli spikeri , 11 haberlerini sunduğu canlı yayına pantolon yerine şort giyerek çıktı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral oldu.

İngiltere merkezli haber kanalı BBC'nin spikeri Shaun Ley, yaptığı değişiklik ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

KISA ŞORTLA CANLI YAYINI SUNDU

Ülkenin en ciddi yayın kuruluşu olarak kabul edilen BBC'de 11 haberlerini okuyan Ley'in yayına şortla çıkması adeta ülkeyi salladı.

Haber bültenini sunmak üzere stüdyoda bulunan Ley, takım elbisesi giymiş gibi görünse de öyle olmadığı anlaşıldı.

Ceketi ve kravatı ile haber sunmaya başlayan Ley'in pantolon yerine şort giymeyi tercih ettiği görüldü. Spikerin şortla kameraya yansıyan görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce kez görüntülendi.

Şortla haber sunan BBC spikeri kamerada

BBC'de 1990 yılından beri çalışan ve birçok habere imza atan Ley'in bu görüntüleri, dünya genelinde de oldukça konuşuldu.

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BBC spikerinin o hali olay oldu! Canlı yayına böyle çıktı
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