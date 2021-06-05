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Giriş Tarihi: 5.6.2021 16:04

hükümeti 16-17 yaş grubunu aşılama kararı aldı

AA
Belçika hükümeti 16-17 yaş grubunu aşılama kararı aldı

Koronavirüs salgınında aşı uygulamalarını sıklaştıran ’da hükümet, aşılama yaşını aşağı indirdi. Yeni karara göre ülkede 16-17 yaş grubu, /BioNTech olması koşuluyla aşı olabilecek.

Belçika'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 16-17 yaşındaki gençlerin aşılanmasına karar verildi. Ülkedeki sağlık bakanlıkları ile federal ve bölgesel hükümetler, Pfizer BioNTech'in Kovid-19 aşısının 16-17 yaş grubuna uygulanmasında fikir birliğine vardı.

YASAKLAR KADEMELİ OLARAK GEVŞETİLİYOR

Flaman Bölgesi hükümetinin Refah, Halk Sağlığı ve Aile Bakanı Wouter Beke, yaptığı açıklamada, "Bu hedef grubun aşılanmasının, hastane rakamları üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Ancak (gençler) mecburi temasları aracılığıyla virüsün kendi grupları içinde ve diğer yaş grupları arasında yayılmasına yol açmaya devam ediyorlar." dedi.

Belçika hükümeti, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı almıştı. Buna göre restoran, kafe ve bar gibi işletmeler 05.00'ten 23.30'a kadar açık olabilecek. İç mekanlarını 9 Haziran'dan itibaren açmalarına izin verilen işletmeler, her masaya en fazla 4 müşteri kabul edebilecek, masalar arasında en az 1,5 metre bulunacak.

Salgın durumunun olumlu seyrettiği yeşil ve turuncu bölgelerden ülkeye dönen kişiler, karantinaya girmek zorunda olmayacak.

Belçika'da yaşayanlar, 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği içinde salgın durumunun olumsuz seyrettiği ve "kırmızı bölge" olarak adlandırılan ülkelere seyahatlerini, AB'nin Dijital Kovid Sertifikası ile yapabilecek. Kırmızı bölgelerden dönüşte, iki doz aşı olanların karantina mecburiyeti bulunmayacak.

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Belçika hükümeti 16-17 yaş grubunu aşılama kararı aldı
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