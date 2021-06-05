Çin’den ABD'ye Tiananmen tepkisi!

ABD'nin Hong Kong Konsolosluğu, 1989'da Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda gerçekleşen protestolarda hayatını kaybedenleri anmak için konsolosluk binasının pencerelerine yüzlerce mum koydu.

"CESUR AKTİVİSTLERİ ONURLANDIRIYORUZ"

ABD konsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in sözlerine yer verildi. Açıklamada, "Tiananmen Meydanı katliamının 32'nci yıl dönümü. Adını yakınlardaki Cennetsel Barış Kapısı'ndan alan meydan, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin 1989'da kendi hükümetlerinde söz sahibi olmayı, insan haklarını ve bu hakları kullanmayı savunan on binlerce kişiyi susturmak için yaptığı acımasız eylemlerle eş anlamlıdır. 32 yıl önce öldürülenlerin fedakarlıklarını ve devam eden hükümet baskısı karşısında bugün çabalarını sürdüren cesur aktivistleri onurlandırıyoruz" denildi.