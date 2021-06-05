Çin'in Anhui eyaletinde bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, saldırganın göz altına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Ateşli silah bulundurulmasına yönelik ciddi kısıtlamaların bulunduğu Çin'de saldırılar el yapımı patlayıcılar ve bıçak gibi kesici aletlerle düzenleniyor.

DAHA ÖNCE DE 18 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 28 Nisan'da anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda da 18 kişi yaralanmıştı.