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Giriş Tarihi: 5.6.2021 19:30

'in Anhui eyaletinde bıçaklı : 5 ölü, 15 yaralı

AA
Çin'in Anhui eyaletinde bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

'in Anhui eyaletinde meydana gelen bıçaklı sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Anhui'ye bağlı Ançing şehrinde polis, Renming Yolu caddesinde yerel saatle 16.30 sularında yayalara bıçaklı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Polis, bıçaklı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, saldırganın göz altına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Ateşli silah bulundurulmasına yönelik ciddi kısıtlamaların bulunduğu Çin'de saldırılar el yapımı patlayıcılar ve bıçak gibi kesici aletlerle düzenleniyor.

DAHA ÖNCE DE 18 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 28 Nisan'da anaokulunda meydana gelen bıçaklı saldırıda da 18 kişi yaralanmıştı.

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Çin'in Anhui eyaletinde bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı
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