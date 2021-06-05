Facebook eski ABD Başkanı Trump’la ilgili kararını verdi! Askıya alınan hesapları…

Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının sorumlusu olarak görülen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları askıya alınmıştı. Sosyal medya platformu Facebook, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceğini ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağını duyurdu.

"RİSK AZALANA KADAR DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Facebook tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın hesaplarının yalnızca "kamu güvenliğine yönelik risk azaldığında" açılabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Kamu güvenliğine yönelik ciddi bir risk olduğunu tespit edersek, kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi.