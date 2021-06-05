Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları bir kez daha gevşetildi

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'da başlayan gevşeme planında, bugün üçüncü aşamaya geçildi.

FESTİVAL VE KONSERLER İÇİN TEST ZORUNLULUĞU

Buna göre, daha önce sadece açık alan ve teras bölümleri açılan kafe, restoran ve lokantalar, bugünden itibaren mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartı ve içeride 50 kişiyi aşmamak kaydıyla 06.00 ila 22.00 saatleri arasında müşteri alabilecek. Müze, kültür merkezleri, sinema ve tiyatrolar tekrar açılırken kapasitesi 1000 kişiyi aşan etkinlik salonlarına 250 kişi alınabilecek.

Bugünden itibaren giriş için negatif test sonucu gereken festival ve konser etkinlikleri için herhangi bir sayı sınırlaması konulmayacak. Sanat merkezleri, atölyeler, gazino, oyun merkezleri ve saunalar 50 kişiye kadar ziyaretçi alabilecek.