İslamofobiye karşı Türk modeliyle mücadele! Girişimler sonuç verdi, o harita kalktı...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TBMM İnsan Hakları, İslamofobi ve Irkçılık Alt Komisyonu toplantısına katılıp bir sunum yaptı. Kıran, sunumda Türkiye'nin batıda gittikçe artan İslamofobi ile mücadele yol haritasını da anlattı.

Kıran'ın mesajları şöyle:

İSLAMOFOBİ RAPORU: Dışişleri Bakanlığı İslam, yabancı ve göçmen karşıtlığı, bu saldırıları tetikleyen, besleyen bütün vakaların içinde olacağı bir rapor yayınlayacak. Rapor her yıl düzenli olarak yayınlanacak. AB'nin İlerleme Raporu, ABD'nin Dini Özgürlükler Raporu gibi. Temsilciliklerimizin sahadaki gözlem ve tespitlerini de içerecek kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Rapor hazır, zamanlamasını yapacağız.

TÜRK MODELİ İLE MÜCADELE: Türk modeli, Avrupa'da ve dünyada yükselen İslam karşıtlığının engellemesi açısından çok önemli, çok etkili bir modeldir. Bunu da bizzat Avrupalı yetkililer takip ediyor. Türkiye'nin İslam anlayışının Avrupa toplumlarında yaygınlaştırılmasının önüne geçilmeye çalışılması DEAŞ tehdidini de artıran bir gerçeklik. Bunu aslında Avrupa ülkeleri bizzat kendileri teslim ediyor. Hatta Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı bunu bizzat bana kendisi söylemişti.

HARİTA KALKTI: Bundan sonraki dönemde Medeniyetler İttifakı'nın çalışmaları daha görünür olacak. Dine karşı saldırıların önlenmesi için çalışma yapılıyor, yakında kamuoyu ile paylaşılacak.

9 BİN SINIRDIŞI: 9 bin yabancı terörist savaşçıyı yasakladık, Bunları sınır dışı ettik, ülkelerine iade ettik, gereken cezayı Türkiye'de verdik. DEAŞ ile en etkili mücadele eden ülke biziz.

HARİTA KALKKI: Türkiye'nin bu tepkisi Avrupa Konseyini de harekete geçirdi. Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin özel temsilcisi çok sert bir açıklama yaptığı Avusturya Entegrasyon Bakanlığının İslam Haritası dün (önceki gün) yayından kaldırıldı. Bu harita Müslümanları, dernek ve STK'larını fişliyordu.

TÜRK LİSESİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR: Fransa'daki yasa teklifinin temel hedefi Müslümanlar. Bu teklif yasalaştığı takdirde Strazburg'da bulunan Yunus Emre Lisesinin faaliyetleri de olumsuz etkilenecek. Yine Strazburg'da Fransa'ya iş birliği ve eşgüdüm hâlinde bir ilahiyat fakültesi kurulması çalışmalarımız da maalesef akim bırakılmış durumda.

ALMANYA'DA FETÖ PROJESİ: Almanya'da 3 semavi dini tek çatı altında toplayacak bir ibadetevi kurmak üzere başlatılan "House of One" adlı proje FETÖ tarafından ortaya atıldı ve bu proje bizzat Alman yönetimi tarafından kabul edildi. Bunun kabul edilebilir, hiçbir mantıkla izah edilebilir bir yanı yok. Bu proje Müslümanları hiçbir şekilde temsil etmiyor. Yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi konusunda ısrarlı girişimlerimizi sürdüreceğiz.

SALDIRILARDA ARTIŞ: Son beş yıl içinde Batı'da İslam düşmanı saldırılar 2,5 kat arttı, İslam düşmanı hadiseler 15 bine ulaştı. Almanya'da İçişleri Bakanı 2020 yılında 900 İslam karşıtı saldırı olduğunu açıkladı.

MEDENİYETLER İTTİFAKI: İslamofobi ile mücadele kapsamında Medeniyetler İttifakı'nın görünür olmasını sağlayacak. İttifak din düşmanlığına karşı çalışmalar yapıyor.

BOZKURTLAR HAREKETİ: (HDP'lilerin Bozkurtlar hareketini gündeme getirmesi üzerine) Tabii, bozkurt işareti, bozkurt sembolü son derece meşru ve herkesin dünyada da yaygın kullandığı bir hareket.Ama bütün bunlarla birlikte, aslında Avrupa'da "ülkücü hareket" diye değil, "Türk Federasyonu" şeklinde yapılan çalışmaların terörize edilmesi, terörize edilme çabalarına alet olması, bunun genel ırkçılık eğilimlerinin bir unsuru hâline getirilmesi asla kabul edilemez.