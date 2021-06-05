Kaddafi’nin uçağı bakım için İstanbul’da

Libya devlet uçağı bakım için İstanbul'a gönderildi. Uzun süredir bulunduğu Fransa'nın güneyindeki Perpignan Havalimanı'ndan dün havalanan uçak, saat 21.15 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Bakım için İstanbul'a geldiği öğrenilen uçağın, bakım işlemlerinin tamamlanmasından sonra Libya'ya gideceği belirtildi.

Ülkesindeki ayaklanmalar sırasında 20 Ekim 2011'de öldürülen Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti.

Normal bir yolcu uçağına çevirdikten sonra 2013 yılında yeniden Libya'ya geri gönderilen uçak Libya'da istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle yeniden Fransa'ya gönderilmiş, 2014 yılından beri de ülkenin güneyindeki Perpignan Havalimanı'nda bulunuyordu.