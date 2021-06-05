Karadeniz’deki doğalgaz keşfi dünyanın gündeminde! Türkiye’nin başarısı manşetleri süsledi

Türkiye savunma sanayisinde attığı adımlar kadar enerji alanındaki keşifleriyle de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla tam bağımsız bir enerji politikası yürüten ve bu doğrultuda başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere Mavi Vatan'da petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, yeni bir keşifte daha bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı Filyos Limanı açılış töreninde müjdeyi tüm dünyaya duyurdu. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz kaynağını bulduğu müjdesini verdi.
Geçtiğimiz yıl yıl Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküple yıllık doğalgaz tüketimi 45-50 milyar metreküp olan Türkiye'nin yaklaşık 8-9 yıllık ihtiyacı olan doğalgazı keşfeden Fatih, bu kez yaptığı 135 milyar metreküplük keşifle ülkenin 3 yıllık ihtiyacını karşılayan doğalgaz kaynağını bulmuş oldu.
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Enerji alanında giderek dış bağımlılıklarını azaltan Türkiye'yi sevince boğan haber, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.
Başta uluslararası ajanslar olmak üzere tüm Batı medyası, yeni doğalgaz rezervi keşfini ana sayfalarına taşıdı.
BLOOMBERG
Günlerdir Erdoğan'ın yeni bir haber müjdeleyeceğini duyuran Bloomberg, rezerv keşfini ilk duyuran kaynaklardan oldu. Bloomberg, keşfi "Erdoğan Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfini duyurdu" başlığıyla ana sayfaya taşıdı. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı enerji keşiflerinin giderek hacmini artırdığını paylaşan Bloomberg, ülkenin dışa bağlılığını her geçen gün azalttığını söyledi.
ABC NEWS
Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip eden bir diğer yayın organı da ABD'li ABC News oldu. Yeni keşfedilen 135 milyar metreküplük keşfi ana sayfaya taşıyan ABC News, geçtiğimiz yıl keşfedilen 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağına ek olarak bu keşfin, oldukça önemli olduğunu vurguladı.
FINANCIAL POST
ABD'li Financial Post da, Türkiye'nin atılımını yakından takip edenlerden oldu. Ülkede son yıllarda yapılan enerji hamlelerine geniş yer ayıran Financial Post, bu keşfin Türk ekonomisine yapacağı katkıyı vurguladı.
LE FIGARO
Fransız medyası da, Karadeniz'deki keşifler yakından ilgilendi. Le Figaro gazetesi, ana sayfadan duyurduğu haberde Türkiye'nin son yıllarda başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere geniş bir alanda yaptığı arama faaliyetlerinin meyvelerini topladığını söyledi. Türkiye'nin enerji arama faaliyetlerinin Yunanistan'la olan gerginliği artırdığını ancak Ankara'nın kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Le Figaro, Türkiye'nin ""Yüzde 100 yerli gaz" mottosunu da okuyucuyla paylaştı.
YUNAN BASINI YAKIN TAKİPTE
Yeni doğalgaz keşfi, en büyük yankıyı ise Yunan basınında uyandırdı. Türkiye'nin meşru kıta sahanlığındaki enerji arama faaliyetlerini her fırsatta sabote etmeye çalışan, başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere Ankara'nın faaliyetlerine yasa dışı iması konduran Yunan medyasının manşetleri, yeni keşfin haberleriyle doldu.
ETHNOS
Ethnos, "Erdoğan'ın yeni keşfi" cümleleriyle doğalgaz rezervini manşete taşıdı.
CAPITAL GREECE
Capital Greece de, 135 milyar metreküplük keşfe geniş yer ayıran kaynaklardan biri oldu. Capital, Türkiye'nin 2023'e kadar geniş ölçüde enerji bağımsızlığını hedeflediğini vurguladı.
NAFTEMPORIKI
Türkiye karşıtı yayın politikasıyla bilinen Naftemporiki de doğalgaz keşfini manşete taşıdı. Türkiye'ye yönelik yasa dışı algısını yerleştirmeye çalışan Naftemporiki, Başkan Erdoğan'ın müjdesini, "Doğalgaz bulundu iddiası" açısıyla servis ederek yaşanan hazımsızlığı gözler önüne serdi.