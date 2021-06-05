Karadeniz’deki doğalgaz keşfi dünyanın gündeminde! Türkiye’nin başarısı manşetleri süsledi

LE FIGARO

Fransız medyası da, Karadeniz'deki keşifler yakından ilgilendi. Le Figaro gazetesi, ana sayfadan duyurduğu haberde Türkiye'nin son yıllarda başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere geniş bir alanda yaptığı arama faaliyetlerinin meyvelerini topladığını söyledi. Türkiye'nin enerji arama faaliyetlerinin Yunanistan'la olan gerginliği artırdığını ancak Ankara'nın kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Le Figaro, Türkiye'nin ""Yüzde 100 yerli gaz" mottosunu da okuyucuyla paylaştı.

YUNAN BASINI YAKIN TAKİPTE

Yeni doğalgaz keşfi, en büyük yankıyı ise Yunan basınında uyandırdı. Türkiye'nin meşru kıta sahanlığındaki enerji arama faaliyetlerini her fırsatta sabote etmeye çalışan, başta Doğu Akdeniz'de olmak üzere Ankara'nın faaliyetlerine yasa dışı iması konduran Yunan medyasının manşetleri, yeni keşfin haberleriyle doldu.