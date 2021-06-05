Kıbrıs’ta sınır kapıları 15 ay sonra açıldı

KOVID-19 önlemleri çerçevesinde bir yılı aşkın süredir kapalı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesimi arasındaki sınır kapıları açıldı. Bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında varılan uzlaşı sonucu dün sabah geçişlere açıldı. Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ersan Saner, yeniden karşılıklı geçişlere açılan Metehan Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tatar, salgının bitmediğini; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı. Her zaman barıştan yana olduklarını belirten Tatar, temasların devam etmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Tatar ayrıca, sınır kapılarının açılmasının esnafa ve ekonomiye yarar sağlayacağını belirtti.