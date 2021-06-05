Kruvaziyer gemilerinin Venedik'e geri dönüşü protestolarla karşılandı

BÜYÜK GEMİLERE GETİRİLEN YASAĞIN UYGULANMASI ZAMAN ALACAK

Kruvaziyer gemilerinin Venedik kent merkezine yakın geçişi ülkede son yıllarda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Venedikliler, bu geçişlerin kent için yarattığı risk sebebiyle yıllardır gemilerin yakın geçişini protesto ederken, turizmciler ise kruvaziyerlerle gelenlerin büyük ekonomik kaynak sağladığını ve bu geçişlerin gemi turlarının cazibe noktası olduğunu savunuyor.