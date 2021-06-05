PKK’lı futbolcu hâkim karşısında

ALMANYA'DA organize suç çetesi kurmakla suçlanan eski futbolcu Deniz Naki hakkındaki dava Aachen kentinde görülmeye başlandı. Almanya doğumlu olan ve 2016'da Türkiye'ye transfer olarak Amedspor forması giyen Naki, terör destekçisi paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış ve Almanya'da tutuklanmıştı. Kazanç sağlamak amaçlı organize suç örgütü kurmak, haraç toplamak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Naki, 10 aylık tutukluluğun ardından dün yargılanmaya başlandı. Terör örgütü PKK ile de bağlantıları olduğu söylenen Naki, "terör propagandası" suçlamasıyla futboldan ömür boyu men edilmişti.