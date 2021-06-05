Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş Biden açıklaması!

Putin, "Bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemiyorum. Ancak, Rusya tarafının yaratmadığı çelişkilere rağmen, uyuşan çıkarlarımız var." şeklinde konuştu. Biden'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu belirten Putin, görüşmenin yapıcı olacağı umudunu paylaştı.

Rusya'nın dolar kullanımını tümüyle bırakıp bırakmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, dolar hakkında söylediği sözlerin tam anlamıyla anlaşılmadığını savunarak "Dolar hakkında bir şeyler söylediğimi duyduysanız ve bunu, rezerv para birimi veya evrensel bir çözüm aracı olarak ondan kurtulmak istediğimiz olarak anladıysanız, bu doğru değil. Bahsettiğim şey bu değildi." dedi.