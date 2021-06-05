Senkaku Adaları yakınında dolaşan Çin gemileri Japonya ile gerginliğe neden oldu

"ÇİN GEMİLERİNİN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada ayrıca Çin gemilerinin, Japonya kara sularına nisanda 4 gün, mayısta 5 gün girdiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin gemilerinin yaptığının kabul edilemez olduğunu belirterek "İzleme ve istihbarat için mümkün olan tüm önlemleri alacağız." ifadesini kullandı.