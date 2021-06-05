Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Burkina Faso'da terör saldırısı: 100 ölü!
Giriş Tarihi: 5.6.2021 14:59 Son Güncelleme: 5.6.2021 15:23

: 'da terör saldırısı: 100 ölü!

AA
Son dakika: Burkina Faso'da terör saldırısı: 100 ölü!

haber:'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi:Burkina Faso haber ajansı AIB'nin haberine göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece, kuzeyde yer alan Sahel bölgesindeki Yaghga köyüne gelen teröristler etrafa ve köylülerin üzerine ateş açmaya başladı. Saldırganlar, bölge halkına ait evleri ve pazar yerini de ateşe verdi.

Terör saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Kabore, bu geceden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Burkina Faso'da terör saldırısı: 100 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA