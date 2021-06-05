Son dakika: Burkina Faso'da terör saldırısı: 100 ölü!

Terör saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Kabore, bu geceden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.