Türk SİHA’ları stratejik dengeleri kökten değiştirdi

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'da yayımlanan bir haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda "oyun değiştirici" olarak yer aldığı belirtildi. Wall Street Journal'da James Marson ve Brett Forrest imzasıyla yayımlanan haberde, "Düşük maliyetli Türk SİHA'ları çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlığı kullanıldı. Dünya genelinde küçük orduların, tam teçhizatlı düşmanlarına karşı daha ucuz saldırı araçlarına yöneldiğine işaret edilen haberde, "Geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğu kanıtlanan bu yeni savaş taktiği, Türkiye ve Rusya'nın etrafındaki stratejik dengeyi değiştirdi" değerlendirmesine yer verildi. Haberde, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli dijital teknoloji, Rusya'nın Suriye, Libya ve Azerbaycan'da hamiliğini üstlendiği savaşlarda tankları, diğer zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdi. Bu SİHA'lar, en az, yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ama ucuz olan bir geleceğe işaret ediyor" ifadesi kullanıldı.