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Giriş Tarihi: 5.6.2021

’ye batı çağrısı

Türkiye’ye batı Afrika çağrısı
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Türk yatırımcılarını "Batı Afrika'ya açılan kapı" olarak tanımladığı ülkesine davet etti. İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Dussey, "Afrika ve Togo'da varlık gösteren Türkiye'nin, dünyada iddialı bir güç olduğuna inanıyoruz. Togo'yu 20 Temmuz 2020'de ziyaret eden Türk mevkidaşım Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geldim" şeklinde konuştu. Türkiye'nin Togo'da büyükelçilik açtığını hatırlatan Dussey, büyükelçiliğin de açılmasıyla yıl sonunda Türk yatırımcıların Togo'ya yönelmeye başlaması temennisinde bulundu.
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Türkiye’ye batı Afrika çağrısı
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