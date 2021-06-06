Giriş Tarihi: 7.6.2021 01:16

Fransa’da son 24 saatte 5 bin 70 yeni vaka İHA

ransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 70 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 712 bin 753’e ulaştığı bildirildi