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Giriş Tarihi: 6.6.2021 20:17

'da son 24 saatte 2 bin 275 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 275 Kovid-19 vakası kaydedildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 275 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 149 bin 958 testte 2 bin 275 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 232 bin 428'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 192 bin 272'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 774'e geriledi.

'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51 artarak 126 bin 523'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 321 artışla 3 milyon 913 bin 633'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 37 milyon 867 bin 902 oldu. Aşılananların 12 milyon 959 bin 912'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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İtalya'da son 24 saatte 2 bin 275 Kovid-19 vakası kaydedildi
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