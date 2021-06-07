AB Sayıştayı, Frontex'i yetersiz buldu

Birçok uluslararası medya kuruluşu, Yunanistan'ın gerçekleştirdiği geri itmelerde Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımlamıştı. Frontex, bu nedenle AB yönetimi ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin eleştirilerinin de hedefinde bulunuyordu.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

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