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Giriş Tarihi: 7.6.2021 19:40 Son Güncelleme: 7.6.2021 20:18

, 18 yıl sonra bir alzaymır ilacının kullanımına onay verdi

ABD, 18 yıl sonra bir alzaymır ilacının kullanımına onay verdi

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2003'ten bu yana ilk kez alzaymır tedavisinde kullanılması için merkezli biyoteknoloji şirketi Biogen'in geliştirdiği ilaca onay verdi.

FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli alzaymır ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, alzaymırın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.

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Böylece FDA, 2003'ten bu yana ilk kez bir ilacının kullanımını onaylamış oldu. Öte yandan söz konusu onay bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Biogen'in kullanım onayı için yaptığı başvuruyu inceleyen bilim insanları geçen yıl bu ilacın tedavide etkili olduğunu ortaya koyacak yeterli delil olmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı.

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ABD, 18 yıl sonra bir alzaymır ilacının kullanımına onay verdi
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