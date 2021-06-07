ABD, 18 yıl sonra bir alzaymır ilacının kullanımına onay verdi

FDA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, deney aşamasında olan ve Biogen tarafından geliştirilen "aducanumab" isimli alzaymır ilacının, erken safhalar için kullanımı onaylandı.

Söz konusu ilaç, alzaymırın ilk safhalarında görünen hafif bilişsel bozuklukların ilerlemesini yavaşlatıyor. Uzmanlar, ilacın amacının hastalığın semptomlarını hafifletmekten ziyade ilerleyişini yavaşlatmak olduğunu vurguluyor.