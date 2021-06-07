Dünyadan Kovid gelişmeleri

Dünya genelinde vakalar 173 milyon 536 bine, ölümler 3 milyon 732 bine ulaştı. Aşısı miktarı 2 milyar 90 milyonu geçti.
Almanya
: 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üzerindeki herkese koronavirüse karşı aşı olma imkanı sunulacak.
İngiltere
: Vaka sayılarındaki artışın hastane başvurularına yansımadığı açıklandı.
Hindistan
: Son 24 saatte 114 bin 460 ile son 2 ayın en düşük vaka sayısı görüldü
İsrail
: 12 ile 15 yaş arası çocuklar aşılanmaya başlandı.
Fas: İki doz a şı olanlara "aşı pasaportu" verilecek.
Hindistan: Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısının üretimini onayladı.
Latin Amerika: Son 24 saatte Brezilya'da 1689, Meksika'da 186, Arjantin'de 456, Kolombiya'da 532, Peru'da 193, Şili'de 120 öldü.