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Giriş Tarihi: 7.6.2021

Dünyadan Kovid gelişmeleri

Dünyadan Kovid gelişmeleri
Dünya genelinde vakalar 173 milyon 536 bine, ölümler 3 milyon 732 bine ulaştı. Aşısı miktarı 2 milyar 90 milyonu geçti.
: 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üzerindeki herkese koronavirüse karşı aşı olma imkanı sunulacak.
: Vaka sayılarındaki artışın hastane başvurularına yansımadığı açıklandı.
: Son 24 saatte 114 bin 460 ile son 2 ayın en düşük vaka sayısı görüldü
: 12 ile 15 yaş arası çocuklar aşılanmaya başlandı.
Fas: İki doz a şı olanlara "aşı pasaportu" verilecek.
Hindistan: Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısının üretimini onayladı.
Latin Amerika: Son 24 saatte Brezilya'da 1689, Meksika'da 186, Arjantin'de 456, Kolombiya'da 532, Peru'da 193, Şili'de 120 öldü.
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Dünyadan Kovid gelişmeleri
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