Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BİN 164 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 164 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 713 bin 917'ye ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 64 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 62'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 472'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 323 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 40 milyon 788 bin 375 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 28 milyon 271 bin 153'üne tek doz, 12 milyon 517 bin 222'sine ise iki doz aşı yapıldı.