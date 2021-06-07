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Giriş Tarihi: 7.6.2021 13:05

’da vahşi arabayı böyle parçaladı! O anlar kamerada

İHA
Güney Afrika’da vahşi fil arabayı böyle parçaladı! O anlar kamerada

Sık sık vahşi hayvanların saldırılarıyla gündeme gelen ’da bu kez bir araç, kızgın bir tarafından parçalandı. Tabiat parkında gerçekleşen olayda sürüsü, şans eseri yara almazken aracın kaputu paramparça oldu.

'daki kasabasında bir akaryakıt şirketine ait araç vahşi filin saldırısına uğradı.

SALDIRI ANBEAN KAMERADA

Şirket çalışanı Norman Nukeri bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada tabiat parkında karşısına vahşi bir çıktı.

Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi. Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı.

Filin saldırısı sonucu aracın kaputu hurdaya döndü.

Kızgın fil arabayı böyle parçaladı | Video

Şoför öfkeli filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.

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Güney Afrika’da vahşi fil arabayı böyle parçaladı! O anlar kamerada
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