Güney Afrika’da vahşi fil arabayı böyle parçaladı! O anlar kamerada

Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi. Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı.

Filin saldırısı sonucu aracın kaputu hurdaya döndü.

Kızgın fil arabayı böyle parçaladı | Video

Şoför öfkeli filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.