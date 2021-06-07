İngiltere’de çığır açan araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi!

Tüm dünyayı 2019 yılının sonlarından bu yana etkisi altına alan koronavirüs kabusu, artan aşı uygulamaları ve önlemlere rağmen bitmek bilmiyor. Virüsün ortaya çıkışına dair belirsizlikler ve tartışmalar sürerken İngiliz bilim insanlarından bu kabusu sona erdirmeye yarayacak bir keşif geldi.
KORONAVİRÜSE DİRENÇLİ GEN KEŞFEDİLDİ
İngiltere'nin dünya çapında başarılara sahip eğitim kurumu Newcastle Üniversitesi'nde bilim insanları, koronavirüse karşı bağışıklığı olan veya hastalığı asemptomatik olarak atlatan kişilerde, değişik bir genin bulunduğunu ortaya koydu.
Koronavirüsün bulaşma ve hasta etme motiflerine dair bugüne dek belirlenemeyen noktaları aydınlığa kavuşturacak bu araştırma, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
ÇIĞIR AÇAN GELİŞME
İngiliz basınında yer alan haberlere göre ülkenin önce gelen inovasyon ajansı Innovate UK tarafından finanse edilen, Newcastle Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin neden hastalanmadığını açıklayan genetik bağlantının ilk kanıtını buldu.
Araştırmaya göre 'HLA-DRB1*04:01' isimli bir genin, koronavirüsü asemptomatik kişilerde üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. 'Genetik direnç' teorisini doğrulayan bu bulgulara göre bu gene sahip kişilerin, koronavirüse hiç yakalanmadığı veya semptom göstermeden hastalığı atlattığı belirtildi.
HLA isimli köklü ve prestijli bir tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonucu, virüsün yayılımındaki tehlikeleri de önleyebilecek cinsten sonuçlar ortaya koydu.
GENETİK TESTLER HAYAT KURTARABİLİR
Bu gene sahip olan, koronavirüse dirençli kişilerin virüsü yaymaya devam ettiğinin belirtildiği makalede, bu gen korumasının diğer insanlar için de bir tehlike yarattığı belirtildi.
'HLA-DRB1*04:01' genine sahip insanların farkında olmadan çevrelerindeki pek çok kişiye koronavirüs bulaştırma kapasitesine sahip olduğunu belirten araştırma sonucu, salgınla mücadelede genetik test gerekliliğine de dikkat çekti.
AVRUPA KITASINDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR
İngiliz bilim insanları, 'HLA-DRB1*04:01' genin coğrafyaya göre görülme oranına dair de şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Avrupa'nın kuzeyinde ve batısındaki insanların bu geni daha çok taşıdığı belirlendi.
Yayınlanan rapoda, "HLA-DRB1*04:01 isimli insan lökosit antijen geninin, enlem ve boylamla doğrudan ilişkili olduğu saptandı. Özellikle Avrupa'nın kuzeyinde ve batısında daha fazla insanın bu gene sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünülüyor. Bu bulgular, Avrupa kökenli kişilerin hastalığı asemptomatik geçirme olasılığının da daha yüksek olacağını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.
AŞI UYGULAMALARI İÇİN DE ÖNEMLİ OLACAK
Newcastle Üniversitesi araştırmacıları, Avrupa kökenli yaklaşık beş kişiden birinin bu geni taşıdığını tahmin ediyor. Araştırmacılardan Dr. Carlos Echevarria da, konuya dair yaptığı açıklamada "Genetik testler, bizi gelecekteki aşı uygulamaları için kimlere öncelik verileceği konusunda önemli rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.