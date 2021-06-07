İngiltere’de çığır açan araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi!

Araştırmaya göre 'HLA-DRB1*04:01' isimli bir genin, koronavirüsü asemptomatik kişilerde üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. 'Genetik direnç' teorisini doğrulayan bu bulgulara göre bu gene sahip kişilerin, koronavirüse hiç yakalanmadığı veya semptom göstermeden hastalığı atlattığı belirtildi.