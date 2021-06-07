İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 683 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, günlük vaka sayısı ve can kaybı artış göstermeye devam ediyor.

5 BİN 683 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 683 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 522 bin 476'ya ulaştı.

SON 24 SAATTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede son 24 saat içinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 841'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 40 milyon 460 bin 576 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 27 milyon 921 bin 294 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

VAKALAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasıyla beraber Mayıs ayından bu yana, yaklaşık bir aydır günlük vaka sayıları 2 binin üzerinde seyrediyor. Resmi verilere göre en son 17 Mayıs'ta günlük vaka sayısı 2 binin altında kaydedilirken, Haziran ayında ise günlük vaka sayıları yeniden 5 bini aştı.

25 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ KİŞİLERE AŞI DAVETİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yarından itibaren 25 yaş ve üzerindeki kişilere Kovid-19 aşısı sunulmaya başlanacağını duyurdu. Hancock, Kovid-19 aşılamasında 30 yaşın altındaki kişilere aşı sunulmasıyla beraber, hükümetin temmuz ayı sonuna kadar olan tüm yetişkinleri aşılama hedefine daha da yaklaşacağını ifade etti. Hancock, şu ana kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 76'sının aşılandığını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi ise, 25 ila 29 yaş arasındaki kişileri ilk aşı dozlarını yaptırmaları için aşı merkezlerine davet etti.