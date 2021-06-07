Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:54 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:21

güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

AA
İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

güçlerinin, işgal altındaki ve 'te 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

resmi haber ajansı WAFA'ya göre, güçleri gece saatlerinde ile 'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Doğu Kudüs'te 7, Batı Şeria'da da 10 Filistinli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA YARALILAR VAR

Gözaltına alınanlar aradında Beytüllahim'e bağlı El-Hıdır beldesinden 2 yaralı Filistinli gencin de bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA