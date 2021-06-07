Kerkük’te FETÖ’ye isyan

Irak
'ın Kerkük kentinde çocukları Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Kirkuk Çağ Primary School adlı okulda eğitim gören veliler, 'yüksek ücret ve kalitesiz eğitim' nedeniyle protesto etti. Onlarca veli, FETÖ okulunu protesto etmek için Kerkük Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunmak üzere imza kampanyası başlattı. Öğrenci velisi Ömer Mayas, yönetimin daha az ücret ödemek için kaliteli öğretmenleri işten çıkararak yerlerine deneyimsizleri getirmesinin eğitim seviyesini düşürdüğünü söyledi.
Daha önce öğrencilerin yemek, kırtasiye ve spor eğitimleri ücretsizken şimdi ücretli olduğunu kaydeden Mayas, okulun eğitimden ziyade kar amaçlı bir kuruluşa dönüştüğünü aktardı. Okulu 3 kez protesto ettiklerini söyleyen veli Mustafa Adil ise, Kerkük Valiliği ve Kerkük Eğitim Müdürlüğünün duruma müdahale etmesini istedi. Son on yılda okul ücretinin yüzde 100 zamlandığına dikkati çeken veli Ala el- Esedi, ücretlerin döviz üzerinden olduğunu ve Irak dinarının dolar
karşısında değer kaybetmesiyle birlikte ödemelerde indirime gidilmediğini anlattı.
IRAK'TA 43 OKUL 1 ÜNİVERSİTE
Irak'ta FETÖ'ye ait 43 okul ve 1 üniversite bulunuyor. FETÖ'nün Irak'ta, Bağdat ve Basra
'da Tıshık Schools adı altında 9, Kerkük'te Çağ Schools adı altında 6, Erbil
ve Soran
'da Ronaki Hawler Education adı altında 10, Dohuk
'ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 ve Süleymaniye
ile Halepçe
'de United Science Colleges adlı 13 okulu bulunuyor. Erbil'de ve Süleymaniye'de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ'nün, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.