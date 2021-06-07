Kerkük’te FETÖ’ye isyanı! Halk imza kampanyası başlattı





Erbil'de ve Süleymaniye'de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Irak makamları ve toplumunu aldatmak için FETÖ'nün, Stirling Schools adlı paravan bir şirketle okulların tamamen el değiştirdiği algısını oluşturduğu biliniyor. Örgütün böylece söz konusu okullardan yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.



222 örgüt üyesinin adını verdi

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