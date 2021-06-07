Kudüs ordusu projesi hayata geçirilmeli

Türkıye'nin Filistin ile 3 yıl önce imzaladığı ve geçen gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması'nın Türkiye'nin bölgede elini ciddi anlamda güçlendireceğini söyleyen terör ve güvenlik uzmanı emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ, "Bu ikili anlaşması diğer bölge devletlerinin de katıldığı üçlü dörtlü anlaşmalar şekline çevirmeli ve 'Kudüs Ordusu
' dediğim gücü adım adım hayata geçirmenin yolları aranmalı" dedi.
FİLİSTİN NEDEN GÜÇLENMESİN?
Başbuğ, Türkiye'nin son yıllarda proaktif siyasetle çok ciddi siyasi ve ekonomik kazanımlar elde ettiğini belirterek "Azerbaycan
'la eskilere dayanan eğitim işbirliği anlaşması yaptık. Azerbaycan şu an balık tutmayı öğrendi ve Azerbaycan bölgesinde önemli bir güç haline geldi" dedi. Yine Libya
'da benzer bir durumun söz konusu olduğunu aktaran Başbuğ, onlarla da güvenlik işbirliği anlaşması yapıldığını sözlerine ekledi. Başbuğ, "Aynı denkleme Filistin niye girmesin, bunun için hiçbir sebep yok. Elimizde de bunun için o kadar haklı nedenler var ki. Ortada bir katliam bir soykırım var. Ortada sınırları belli olmayan, adına devlet dedikleri bir İsrail vahşeti var. Böyle seyretmeye devam edersek Filistin diye bir şey kalmayacak. Tablo buyken yapılması gereken Türkiye ile Filistin arasında yapılacak anlaşmanın şartlarını sahaya yansıtmak" ifadelerini kullandı.