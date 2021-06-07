Pakistan’da korkunç tren kazası! Ölü sayısı artıyor

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.