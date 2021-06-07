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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:39 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:00

’da korkunç tren kazası! Ölü sayısı artıyor

AA
Pakistan’da korkunç tren kazası! Ölü sayısı artıyor

'ın eyaletindeki kentinden eyaletindeki Sargodha kentine giden bir yolcu treninin karşı yönden gelen başka yolcu trenle çarpışması sonucu meydana gelen büyük kazadaölü sayısının 38’e yükseldiği belirtildi.

'ın eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. Yetkililer, eyaletin bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.

11 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Emniyet Müdür Yardımcısı Mastoi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.

Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. Söz konusu kurtarma çalışmalarına da katıldı.

Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan , Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Pakistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 38 ölü, 64 yaralı | Video

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi

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Pakistan’da korkunç tren kazası! Ölü sayısı artıyor
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