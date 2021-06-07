Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 100'e yükseldi

51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİ YARALANDI
Kazada 51 kişi yaşamını yitirdi, 25'i ağır 100 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle çok sayıda tren seferinde aksama yaşandı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, hava ve yol şartlarının kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.
Kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve çok sayıda askerle katılan Pakistan ordusu kaza yerinde yardım çadırı kurdu.
11 VAGON RAYDAN ÇIKTI
İki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunuyordu. Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.