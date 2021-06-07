Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 100'e yükseldi

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 51 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı.