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Giriş Tarihi: 7.6.2021 22:44

'daki tren kazasında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 100'e yükseldi

AA
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 100'e yükseldi

'ın eyaletinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 100'e yükseldi. Yaralılardan 25'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'ın eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 51 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı.

51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 100 KİŞİ YARALANDI

Kazada 51 kişi yaşamını yitirdi, 25'i ağır 100 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle çok sayıda tren seferinde aksama yaşandı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, hava ve yol şartlarının kurtarma faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve çok sayıda askerle katılan Pakistan ordusu kaza yerinde yardım çadırı kurdu.

11 VAGON RAYDAN ÇIKTI

İki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunuyordu. Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı. Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

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Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 100'e yükseldi
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