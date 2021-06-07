Rusya ve Kanada arasındaki gerginlik tavan yaptı! 9 Kanadalı yetkiliye ülkeye giriş yasağı

NE OLMUŞTU?

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve yargılanmasını gerekçe göstererek "Rusya'daki büyük çaplı ve sistematik insan hakları ihlali" eylemlerine dahil olduğu iddiasıyla 9 Rus yetkilinin yaptırım listesine alındığını bildirmişti. Yaptırım uygulanan 9 Rus yetkilinin, Kanada'ya girişi ile Kanadalıların bu kişilerle bağlantılı kişi ve şirketlerle ticari işlem yapmalarının yasaklandığı ifade edilmişti.