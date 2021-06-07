SpaceX 7 tonluk uyduyu uzaya yolladı

Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci fırlatış oldu. SXM-8 uydusu, ABD, Kanada ve Karayip ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.

Space, Sirius XM'in SXM-7 uydusunu Aralık 2020'de uzaya göndermişti.