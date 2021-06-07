SpaceX 7 tonluk uyduyu uzaya yolladı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya gönderdi.
BİR YIL İÇİNDE 18. FIRLATIŞ
Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, "SXM-8" adı verilen 7 ton ağırlığındaki uydu, Falcon-9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.