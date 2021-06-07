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Giriş Tarihi: 7.6.2021 13:21

7 tonluk uyduyu uzaya yolladı

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SpaceX 7 tonluk uyduyu uzaya yolladı

’li roket üreticisi , 2021 yılı içindeki 18’nci fırlatışını gerçekleştirdi. "SXM-8" adı verilen 7 ton ağırlığındaki uydu, başarıyla uzaya fırlatıldı.

'li uzay mekiği ve roket üreticisi , uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya gönderdi.

BİR YIL İÇİNDE 18. FIRLATIŞ

Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, "SXM-8" adı verilen 7 ton ağırlığındaki uydu, -9 roketiyle eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra 'ya dönerek şirketin 'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci fırlatış oldu. SXM-8 uydusu, ABD, ve ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.

, Sirius XM'in SXM-7 uydusunu Aralık 2020'de uzaya göndermişti.

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SpaceX 7 tonluk uyduyu uzaya yolladı
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