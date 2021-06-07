Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Joe Biden‘a tepki: Kuzey Akım-2 projesini durdurun

Zelenskiy, ABD'nin projeyi durdurabilecek tek güç olduğuna inandığını, projenin sadece Avrupa'nın güvenliği için değil ABD için de bir tehdit olduğunu anlattı.

"UKRAYNA'YI SAVUNMAYA HAZIRIM"

Basketbolcu Michael Jordan'ın rakiplerini tuzağına çekmek için güçsüz gibi davrandığına ve sonra taktik değiştirip galip geldiğine dikkati çeken Zelenskiy, Biden'ın siyasetteki Jordan olduğuna hala inandığını ve bu kararının taktiğinin bir parçası olduğuna inanmak istediğini kaydetti.

Rusya konusunu iyi bildiklerini vurgulayan Zelenskiy, bu nedenle müzakere gerçekleştirmenin önemli olduğunu aktardı.