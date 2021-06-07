Ukrayna’da düşürülmüştü… Malezya uçağı davasında duruşmalar başladı

Hollanda'nın Schiphol şehrindeki yüksek güvenlikli mahkemede, Mart 2020'de başlayan hazırlık duruşmalarının ardından bugün itibarıyla delillerin tartışıldığı esasa ilişkin 3 gün sürecek duruşmalara geçildi. 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin gıyabi yargılandığı davada, sadece sanık Oleg Poelatov avukatı aracılığıyla duruşmada temsil edildi.

EK SÜRE TALEP EDİLDİ

Poelatov'un avukatı Sabine Ten Doesschate müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini bildirdi. Doesschate, Poelatov'un Buk füzesinin Ukrayna'ya taşınmasında, ateşlenmesinde ve uçağın düşürülmesinde rol almadığını kaydetti. Dosyada 65 bin sayfa belge olduğunu belirten Doesschate, mahkemeden dosyaların tamamına erişim verilmesi ve incelenmesi için süre verilmesini talep etti.