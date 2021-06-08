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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:27

basınında Türk SİHA'larına övgü! ‘Oyunu tamamen değiştirdi’

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Alman basınında Türk SİHA'larına övgü! ‘Oyunu tamamen değiştirdi’

Türkiye’nin yerli ve milli İHA/SİHA teknolojisi, dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Azerbaycan’ın Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde büyük payı olan Türk SİHA’ları, birbiri ardına analizlere konu olurken gazetesi, Türkiye’nin başarısını manşete taşıdı. Die Welt, Türkiye’nin daha ucuz alternatife SİHA’lara sahip olmasıyla, ve ’in pazardaki hakimiyetini aldığını kaydetti.

Dünya, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava aracının (SİHA) başarısını konuşuyor. En son Avrupa Birliği (AB) üyesi 'ya yapılan 24 adet satışla gündeme gelen ve devlet televizyonu SFR'ye konu alan Türk SİHA'ları, uluslararası medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk yapımı SİHA'lar bu kez 'nın önde gelen gazetelerinden 'te kendine yer buldu.

"TÜRK SİHA'LARI İHRACATTA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI"

Gazetenin ekonomi yazarı , "Türk SİHA'ları ihracatta nasıl en yüksek seviyeye ulaştı" başlığıyla kaleme aldığı yazısında SİHA'ların havadan milyonlarca değerindeki tankları etkisiz hale getirdiğini, askeri uzmanların SİHA'larla birlikte savaşların kurallarının değiştiğini belirttiğini ifade etti. Türk SİHA'larını "oyun değiştirici" olarak nitelendiren Hegmann, SİHA'ların sahip olduğu güdümlü mühimmatlarla da eski savunma sistemlerini tam isabetle vurabildiğini belirtti.

ABD VE İSRAİL'İN YERİNİ TÜRKİYE ALDI

Yazar Hegmann, ve şirketlerin bir zamanlar pazarına hakim olduğunu, ancak Türkiye'nin SİHA konusunda satın alma alternatifi haline gelmesiyle iki ülkenin pazardaki hakimiyetini Türkiye'nin aldığını ifade etti. NATO üyesi Polonya'nın kısa süre önce 24 Türk yapımı SİHA sipariş ettiğini hatırlatan Hegmann, uzmanların Türkiye'yi yalnızca jeopolitik nedenlerle değil, aynı zamanda teknik seviyelerinin daha yüksek olduğunun bir kanıtı olarak derecelendirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin silah ihracatı yapan ülke konumuna geldiğini ifade eden Hegmann, Türk SİHA'larının ABD ve 'in daha pahalı modellerine ucuz bir alternatif olarak kabul edildiğini belirtti. Türk SİHA'larının , Azerbaycan ve 'ya da ihraç edildiğini hatırlatan Hegmann, Polonya'nın da gelecekte başka bir müşteri olarak listeye ekleneceğini ifade etti.

Hegmann, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) düşünce kuruluşunda insansız hava araçları uzmanı 'nin şu ana kadar ABD ve İsrail'in hakim olduğu, başka hiçbir Avrupalının girmediği bir pazara Türkiye'nin dahil olduğu ve pazarda önemli rol oynayan ülke olduğu görüşüne de yer verdi.

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Alman basınında Türk SİHA'larına övgü! ‘Oyunu tamamen değiştirdi’
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