Alman basınında Türk SİHA'larına övgü! ‘Oyunu tamamen değiştirdi’

"TÜRK SİHA'LARI İHRACATTA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI"

Gazetenin ekonomi yazarı Gerhard Hegmann, "Türk SİHA'ları ihracatta nasıl en yüksek seviyeye ulaştı" başlığıyla kaleme aldığı yazısında SİHA'ların havadan milyonlarca değerindeki tankları etkisiz hale getirdiğini, askeri uzmanların SİHA'larla birlikte savaşların kurallarının değiştiğini belirttiğini ifade etti. Türk SİHA'larını "oyun değiştirici" olarak nitelendiren Hegmann, SİHA'ların sahip olduğu güdümlü mühimmatlarla da eski savunma sistemlerini tam isabetle vurabildiğini belirtti.

ABD VE İSRAİL'İN YERİNİ TÜRKİYE ALDI

Yazar Hegmann, ABD ve İsrailli şirketlerin bir zamanlar Batı pazarına hakim olduğunu, ancak Türkiye'nin SİHA konusunda satın alma alternatifi haline gelmesiyle iki ülkenin pazardaki hakimiyetini Türkiye'nin aldığını ifade etti. NATO üyesi Polonya'nın kısa süre önce 24 Türk yapımı SİHA sipariş ettiğini hatırlatan Hegmann, uzmanların Türkiye'yi yalnızca jeopolitik nedenlerle değil, aynı zamanda teknik seviyelerinin daha yüksek olduğunun bir kanıtı olarak derecelendirildiğini kaydetti.