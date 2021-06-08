Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bilim insanlarını şaşkına çeviren buluş: Tam 24 bin yıldır hayatta!
Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:02 Son Güncelleme: 8.6.2021 11:08

Bilim insanlarını şaşkına çeviren buluş: Tam 24 bin yıldır hayatta!

AA
Bilim insanlarını şaşkına çeviren buluş: Tam 24 bin yıldır hayatta!

Bilim dünyasını şaşkına çeviren buluş... Rus bilim insanları, bölgesindeki donmuş toprak tabakasında tam 24 bin yıldır hayatta olan çok hücreli mikroskobik bir canlı keşfetti. Uzmanlar çok hücreli hayvanların kriptobiyoz halinde on binlerce yıl yaşayabileceklerini ispat eden çok güçlü bir kanıt olduğunu belirtiyor...

'da bulunan Pushchino Bilimsel Araştırmalar Merkezi araştırmacıları, bölgesinde yürüttükleri çalışmalarda topladıkları donmuş toprak numunesinde "Bdelloid rotifer" isimli mikroskobik canlının bulunduğunu tespit etti.

Sondaj yolu ile elde edilen numunenin içerisinde donmuş halde bulunan çok hücreli organizmayı inceleyen araştırmacılar, canlının yaşam fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi.

24 BİN YILLIK

Organizmanın yaşını belirlemek üzere ileri radyo-karbon testlerine tabi tutan bilim insanları, canlının 24 bin yıllık olduğunu anladı.

Araştırma ekibinden Stas Malavin, çalışmanın çok hücreli hayvanların kriptobiyoz halinde on binlerce yıl yaşayabileceklerini ispat eden çok güçlü bir kanıt olduğunu ifade etti.

DONMUŞ HALDE HAYATTA KALABİLİRLER

Bilim insanları, daha önce bazı basit ve bitki türlerini donmuş toprak örnekleri içerisinde tespit etmiş ve donmuş halde hayatta kalabildiklerini rapor etmişti.

Bazı basit organizmaların, aşırı sıcak, aşırı soğuk veya zehirli ortam gibi yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin zor olduğu ortamlarda metabolizmalarını neredeyse duracak seviyeye getirme anlamına gelen kriptobiyoz halinde hayatta kalmayı başardığı biliniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim insanlarını şaşkına çeviren buluş: Tam 24 bin yıldır hayatta!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA