Çıkan vagon karşıdan gelen trene çarptı

Pakistan
'ın Sindh
eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 51 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Yetkililer, eyaletin Gotki
bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti. Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida
Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. AA
DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.