Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, yaptığı açıklamada "Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.