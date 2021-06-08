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Giriş Tarihi: 8.6.2021 08:19

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır

DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'da bir minibüs şoförünün, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmesiyle ilgili "Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'nın eyaletine bağlı kentinde gerçekleşen ve bir minibüs şoförünün aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, yaptığı açıklamada "Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, İslamofobik saiklerle hareket ettiği açıklandı. Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır
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