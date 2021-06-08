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Giriş Tarihi: 9.6.2021 01:22

Esed rejiminden flaş iddia! , 'ye saldırı düzenledi

AA
Esed rejiminden flaş iddia! İsrail, Suriye'ye saldırı düzenledi

Esed rejimi, 'in 'nin başkenti Şam'a ve Humus iline saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü. İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberde, 'in Şam'a saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şam'da şiddetli seslerin duyulduğu öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz İsrail'e ait düşman hedeflere karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.

HUMUS'A DA SALDIRI DÜZENLENDİ

Rejimin El-İhbariye Es televizyon kanalı da İsrail'in, Lübnan hava sahası yönünden, Humus'a da benzer saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Şam ve Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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Esed rejiminden flaş iddia! İsrail, Suriye'ye saldırı düzenledi
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