Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, son 24 saatte hastanelerde 72 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 110 bin 166'ya çıktı.

6 BİN 18 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 18 artışla 5 milyon 719 bin 935'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,3'e düştü.

Hastanelerde 2 bin 394'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 984 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda tedaviye alınanların sayısı son 7 günde yüzde 30,9 düştü.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 28 milyon 650 bin 71'e çıktı, bunlardan 14 milyon 333 bin 628'ine ikinci doz da uygulandı.