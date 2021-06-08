Havada türbülans paniği: 8 yaralı

Düzensiz hava hareketleri nedeniyle uçakların aniden irtifa kaybetmesine ve savrulmasına neden olan türbülansların çoğu gelişmiş hava tahminleri sayesinde öngörülebiliyor ve buna göre plan yapılabiliyor. Öngörülmeyen durumlarda ise hem uçuş ekipleri hem de yolcuların ciddi şeklide yaralanmaları sonuçlanan olaylar yaşanıyor

KEMERİNİZİ BAĞLAYIN

Türbülanslarda çoğu zaman kabin memurları ayakta servis yaparken yakalandığı için en ağır yaralanan da onlar oluyor. Yolculardan da kemerlerini bağlamayanlar ciddi şekilde etkilenebiliyor.Uzmanlar bu nedenle yolcuların koltuklarında emniyet kemerinin bağlı durumda olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziliyor.