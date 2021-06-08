Havada türbülans paniği: 8 yaralı

Hindistan havayolu şirketi Vistara Havayolları' a ait Mumbai-Kalküta seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Kalküta'ya inişine 15 dakika kala şiddetli bir türbülansa girdi. Yaşanan olay nedeniyle 3'ü ağır olmak üzere 8 yolcu yaralandı.
Kol, kafa ve omuzlarından yaralandığı belirtilen yolcular, uçağın inişinden sonra hastanelere kaldırılırken hafif şekilde etkilenen yolculara ise havalimanın tıbbı destek verildi.
Havayolu sözcüsü yaptığı açıklamada yolcularının yaşadığı bu talihsiz deneyimden dolayı üzgün olduklarını ve yaralananların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.
Düzensiz hava hareketleri nedeniyle uçakların aniden irtifa kaybetmesine ve savrulmasına neden olan türbülansların çoğu gelişmiş hava tahminleri sayesinde öngörülebiliyor ve buna göre plan yapılabiliyor. Öngörülmeyen durumlarda ise hem uçuş ekipleri hem de yolcuların ciddi şeklide yaralanmaları sonuçlanan olaylar yaşanıyor
KEMERİNİZİ BAĞLAYIN
Türbülanslarda çoğu zaman kabin memurları ayakta servis yaparken yakalandığı için en ağır yaralanan da onlar oluyor. Yolculardan da kemerlerini bağlamayanlar ciddi şekilde etkilenebiliyor.Uzmanlar bu nedenle yolcuların koltuklarında emniyet kemerinin bağlı durumda olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziliyor.