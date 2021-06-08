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Giriş Tarihi: 8.6.2021 22:18

'da düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

AA
Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

'ın doğusunda düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine düştüğünü bildirdi.

2019'DA 2 BİN 900 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. 'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi
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